Şükrü Başdeğirmen’le hayali gerçeğe dönüştü

Müslüm Aktürk / ISPARTA - Seçim çalışmaları kapsamında Sanayi’de esnaf ziyareti yapan AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ziyaret sırasında Koyu bir Galatasaray taraftarı olan engelli Yunus Sarışahin ile tanıştı. Sarışahin, Başdeğirmen’e en büyük hayalini anlattı. Yunus, takımında çok sevdiği kaleci Muslera’dan imzalı formasını ve eldivenini istediğini söyledi.

YUNUS SEN HEP MUTLU OL

Başdeğirmen, Yunus’un hayalini gerçeğe dönüştürmek için hemen harekete geçti. Galatasaray’da kaleci antrenörü Fadıl Koşutan arandı. Koşutan, Muslera’nın maçta giymediği formayı hediye etmediğini söyledi. Başdeğirmen’in Yunus için ısrarını kıramayan kulüp, Muslera’nın imzasını taşıyan matça giydiği forma ve 6 maç boyunca giydiği eldivenleri gönderdi. Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesi’ne çağırdığı Yunus’a sürpriz yaparak forma ve eldivenleri alkışlar eşiğinde burada takdim etti. Başdeğirmen ‘Yunus sen hep mutlu ol’ dedi. Yıllardır hayalini kurduğu forma ve eldivenlere kavuşan Yunus Sarışahin de, miting alanını doldurmaya gelenlere ‘Benim gönlüm sende sizlerin de gönlü Şükrü Başkan da olsun’ diye seslendi.