0553 313 94 23

Şükrü Başdeğirmen’le hayali gerçeğe dönüştü

Koyu Galatasaray taraftarı bedensel engelli Yunus Sarışahin, yıllardır hayali olan kaleci Muslera’nın imzalı forması ve eldivenine AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen sayesinde kavuştu.

28 Mart 2019 Perşembe 13:47
Şükrü Başdeğirmen’le hayali gerçeğe dönüştü

Müslüm Aktürk / ISPARTA Seçim çalışmaları kapsamında Sanayi’de esnaf ziyareti yapan  AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, ziyaret sırasında Koyu bir Galatasaray taraftarı olan engelli Yunus Sarışahin ile tanıştı. Sarışahin, Başdeğirmen’e en büyük hayalini anlattı.  Yunus, takımında çok sevdiği kaleci Muslera’dan  imzalı formasını ve eldivenini istediğini söyledi.

YUNUS SEN HEP MUTLU OL

Başdeğirmen, Yunus’un hayalini gerçeğe dönüştürmek için hemen harekete geçti. Galatasaray’da kaleci antrenörü Fadıl Koşutan arandı. Koşutan, Muslera’nın maçta giymediği formayı hediye etmediğini söyledi. Başdeğirmen’in Yunus için ısrarını kıramayan kulüp,  Muslera’nın imzasını taşıyan matça giydiği forma ve 6 maç boyunca giydiği eldivenleri gönderdi.  Başdeğirmen, Yedişehitler Mahallesi’ne çağırdığı Yunus’a sürpriz yaparak forma ve eldivenleri alkışlar eşiğinde burada takdim etti. Başdeğirmen ‘Yunus sen hep mutlu ol’ dedi.  Yıllardır hayalini kurduğu forma ve eldivenlere kavuşan Yunus Sarışahin de, miting alanını doldurmaya gelenlere ‘Benim gönlüm sende sizlerin de gönlü Şükrü Başkan da olsun’ diye seslendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:47
  1. AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi hizmete başladı
    1. Gezici Akıllı Kart İşlem Merkezi..
    2. Umre kaydı nasıl yapılır? | Ramazan..
    3. Esnafı destekleyecek, ticaret..
    4. Bakan Soylu: "Dağdaki terörist sayısı..
    5. Deniz Köken’den Eyüpsultan gençliğine..
    6. Venezuela'da büyük kriz! Çok sayıda..
    7. Evlerinde çıkan yangını söndürmek..
    8. ’Eğitimde Yerlilik ve Evrensellik’..
    9. Rusya’da metro istasyonu saldırısının..
    10. "İhracata hep birlikte odaklanmamız..
    11. Perran Kutman'ın annesi vefat etti |..
    12. Üniversiteli Şeyma tabutundaki..
    13. Venezuela halkı elektriğin yanı sıra..
    14. Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri
    15. Başakşehir'den sürpriz transfer atağı!..
    16. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan..
    17. MHP ve AK Parti’den ortak teşekkür..
    18. "Halkın avukatı, idareye de yol..
    19. Somali’de patlama: En az 5 ölü, 25..
    20. Başkent'in kalbi, hayallerin..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak