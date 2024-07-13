Şükretmek yaşam süresini etkiliyor! İşte çarpıcı sonuçlar

Gün içinde şükrediyor musunuz? Yoksa yoğun tempodan dolayı bunu unutuyor musunuz? Yapılan bir araştırmaya göre belli aralıklarla şükretmek erken ölüm riskini azaltıyor. Peki arada nasıl bir bağlantı var?

Hayatın günlük iniş çıkışları, faturalar ve bitmek bilmeyen sorumluluklar arasında şükretmeyi unutabiliyoruz.

Özellikle imajın hakim olduğu bir çağda yaşadığımız ve sosyal ağlar aracılığıyla kendi durumumuzu başkalarıyla karşılaştırdığımız bir dönemde şükretmekten çok şikayet ediyoruz.

Oysa Harvard Üniversitesi araştırmacılarına göre günlük yaşamımızda şükretmeyi alışkanlık haline getirirsek yaşam süremiz uzayabilir.

ŞÜKREDENLERİN ERKEN ÖLÜM RİSKİ DÜŞÜYOR

Çalışmanın sonuçlarına göre, şükretmenin ömre etkisini ölçen bir ankette çok şükreden yaşlı kadınların, en az şükredenlere kıyasla herhangi bir nedenden dolayı erken ölüm riski yüzde 9 daha düşüktü.

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Araştırmacı Ying Chen'e göre şükran duygusu yaşlı yetişkinlerin ömrünü uzatabilir.

49 BİN KADINA ŞÜKRAN TESTİ UYGULANDI

Ekip uzun vadeli Hemşire Sağlığı Çalışmasından toplanan verileri analiz etti.

2016 yılında araştırmaya katılan yaş ortalaması 79 olan 49 binden fazla kadın altı soruluk bir şükran testini tamamladı.

Üç yıl sonra araştırmacılar bu kadınlar arasındaki ölümleri tespit etmek için bir inceleme yaptı.

4 bin 600'den fazla katılımcının çoğunlukla kalp hastalığından öldüğünü buldular.

ÇOK ŞÜKREDENLERDE SONUÇ ŞAŞIRTICI

Sonuçlara göre genel olarak en yüksek şükür düzeyine sahip olanların, en düşük düzeydekilere kıyasla herhangi bir nedenden ölme riski daha düşüktü.

Araştırmacılar, minnettarlık hissinin, çalışmaya dahil edilen her özel ölüm nedenine ve en önemlisi kalp hastalığından ölüme karşı korunduğunu söyledi.

Onlara göre insanlar minnettar oldukları şeylere odaklanarak sağlıklarını iyileştirebilir.