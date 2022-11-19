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Dünya Suikast girişiminden sağ kurtulan İmran Han'dan çağrı: Toplanın!
Dünya

Suikast girişiminden sağ kurtulan İmran Han'dan çağrı: Toplanın!

Geçtiğimiz haftalarsa silahlı saldırıdan sağ kurtulan Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han, destekçilerine Ravalpindi'de toplanma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 19:51:00 -
Suikast girişiminden sağ kurtulan İmran Han'dan çağrı: Toplanın!

Ulusal basındaki haberlere göre, 3 Kasım’da uğradığı silahlı saldırı sonrası evinde tedavisi devam eden İmran Han, görüntülü olarak Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerine seslendi.

Han, PTI taraftarlarının 26 Kasım’da İslamabad’a komşu Ravalpindi şehrinde toplanması çağrısında bulunarak, kendisinin de orada olacağını ve bir sonraki eylem planını açıklayacağını söyledi.

Hükümete yönelik erken seçim çağrısını sürdüren Han, Şahbaz Şerif hükümetinin göreve geldiği nisandan bu yana ülkede pozitif bir gelişme yaşanmadığını savundu.

Han, Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari’nin siyasi geleceğinin olmayacağını ifade ederek, "Halen Urduca konuşamıyor ve insanlar onu anlayamaz" dedi.

Öte yandan Ravalpindi sakinleri ise PTI’nın toplanma çağrısının ardından şehre gıda giriş ve çıkışında problem yaşanabileceği gerekçesiyle marketlere koştu.

Şehir sakinleri gerekli ihtiyaçlar için stok yapmaya başladı.

Pencap eyaleti yönetimi ise PTI’nın protestosunda güvenliği sağlaması için şehrin çeşitli noktalarına ek 10 bin güvenlik gücü konuşlandırdı.

Federal hükümet de İslamabad'ın giriş ve çıkışlarında konteynerler ile önlem aldı.

Şahbaz Şerif hükümeti, olası bir yürüyüşe karşı yolları konteynerler ile kapatmayı planlıyor.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Han'ın saldırıya uğramasının ardından İslamabad'a doğru yürüyüşe ara verilmişti.

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