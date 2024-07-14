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Dünya Suikast girişimi sonrası yaralanan Trump'tan ilk açıklama
Dünya

Suikast girişimi sonrası yaralanan Trump'tan ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-14 04:35:00 -

Eski ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında kendisine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında paylaşımda bulundu.

ABD Gizli Servisi ve güvenlik yetkililerine, hızlı müdahaleleri için teşekkürlerini ileten Trump, seçim kampanyası alanında hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Donald Trump, edindiği bilgilere göre, ateş edenin de öldüğünü vurgulayarak, saldırganın kimliği hakkında henüz bir bilginin bulunmadığını kaydetti.

Eski ABD Başkanı Trump, saldırıda kurşunun sağ kulağına isabet ettiğini aktararak, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." ifadesini kullandı.

Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.
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Kaynak: AA

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Yorumlar

Sedat Gümüş

Hep siz başka ülkelerde yıllarca ama yıllarca suikastlar , ihtilaller yaptınız..en yakını ise Irak, Suriye, Afganistan ve silah desteğinizle gazze

İsmail

Yedirmeyiz agaa ne sandınız ????
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