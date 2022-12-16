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Dünya Suikast girişimi mi? Aldığı hediye paketi patladı
Dünya

Suikast girişimi mi? Aldığı hediye paketi patladı

Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk, Ukrayna'ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında kendisine verilen hediye paketinin patlaması sonucu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 10:54:00 - 2022-12-16 11:00:07
Suikast girişimi mi? Aldığı hediye paketi patladı

Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk, Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sonrası ülkesine döndü.

Szymczyk, Varşova'daki Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü'nde dün sabah yerel saatle 07.50'de meydana gelen patlamada yaralandı.

İHA'nın haberine göre Szymczyk'in dünden bu yana gözlem için hastanede olduğu, sivil personelin ise hastaneye kaldırılması gerekmediği aktarıldı.

Polonya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın Emniyet Genel Müdürü Szymczyk'ın makam odasının bitişiğindeki odada meydana geldiği aktarılarak, patlamaya 11-12 Aralık tarihleri arasında Szymczyk'ın Ukrayna'ya yaptığı çalışma ziyareti sırasında Ukraynalı emniyet görevlileri ve acil durum yetkililerince kendisine takdim edilen hediyenin neden olduğu ifade edildi.

Hediye hakkında detay verilmeyen açıklamada, Ukrayna tarafından konuyla ilgili detaylı açıklanma istendiği bildirildi.

Patlamayla ilgili olarak savcılık ve polisin incelemesi devam ediyor.

Polonya basınında yer alan haberlerde, patlamanın yaşandığı odada tavanda kısmi hasar meydana geldiği ve Szymczyk'in ise geçici duyma kaybı yaşadığı aktarıldı.

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