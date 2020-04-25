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Aktüel

Şuhut’ta patpat kazası: 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan ve pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

2020-04-25 16:17:22 -
Şuhut’ta patpat kazası: 1 ağır yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde seyir halinde bulunan ve pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Çobankaya köyü rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut Çobankaya istikametine doğru seyir halinde bulunan Hüseyin Şimşek (32) yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı, Çobankaya köyü rampasına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devreldi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Hüseyin Şimşek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Hüseyin Şimşek’i Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk etti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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