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Gündem Şuhut'ta müstakil evde yangı: Mahallede korku dolu anlar!
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Şuhut'ta müstakil evde yangı: Mahallede korku dolu anlar!

Yeniakit Publisher
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Şuhut'ta müstakil evde yangı: Mahallede korku dolu anlar!

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde müstakil bir evde çıkan yangın, mahallede paniğe yol açtı.

Edinilen bilgilere göre; Şuhut ilçesine bağlı Hacı Musa Mahallesi'nde bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında evde kimsenin bulunup bulunmadığı belirsizliğini korurken, evde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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