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Sağlık

Şuhut’ta kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:49:05 -
Şuhut’ta kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması üzerine Yeni Cami önünde Kızılay tarafından açılan kan bağışı tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan bağışı kampanyasına gün boyunca koronavirüs tedbirleri dolayısıyla 50 kişi kan bağışında bulunurken vatandaşlar kan bağışının hayat kurtardığını, herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini ifade etti.

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