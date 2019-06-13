Şuhutlu vatandaşlardan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya vatandaşlar duyarsız kalmadı.13 Haziran 2019 Perşembe 15:12
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya vatandaşlar duyarsız kalmadı.
Afyonkarahisar’ınŞuhut ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Atatürk Parkı önünde düzenlenen kan bağışı noktasına giden vatandaşlar bağışta bulundu. Her hafta rutin olarak düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Kızılay kan bağışı aracında bulunan yetkililer ise katılımın gayet güzel olduğunu belirtti.
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