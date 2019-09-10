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Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin kahvaltıda programı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltıda programına katıldı.

10 Eylül 2019 Salı 14:25
Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin kahvaltıda programı

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliğinin düzenlemiş olduğu kahvaltıda programına katıldı.


Şehit İbrahim Imış Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programına, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un yanı sıra İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, şehit İbrahim Imış’ın babası Ali Imış, Şuhut Belediyesi birim müdürleri ve Şuhut Belediyesi personelleri eşlik etti. Başkan Bozkurt ve Başkan Şahin’in katıldığı kahvaltı programı hasbihal ortamında geçti.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:25
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