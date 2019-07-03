Şuhut Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor Afyonkarahisar’a bağlı Şuhut Belediyesi tarafından ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar’a bağlı Şuhut Belediyesi tarafından ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un talimatlarıyla çevre düzenleme çalışmalarına devam eden ekipler, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gali Çayı ve itfaiye amirliği bölgelerinde çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken, Hisar ve Baş mahallelerinde de parke taşı döşeme ile kanalizasyon yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

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