Süheyl Batum ADD'den istifa etti Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Süheyl Batum istifa kararı aldı. Batum, konuyla alakalı Salı günü açıklama yapacak.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum istifa etti. Batum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADD'nin 15 yıldır yapılmayan tüzüğünü hazırladıklarını söyledi. Kabul edilen tüzüklerinin birkaç maddesinin Dernekler Masası tarafından değiştirilmesinin istendiğini aktaran Batum, ADD Genel Merkezi'nde ilgili maddeleri görüşürken istifa kararı aldığını belirtti. Süheyl Batum, istifasıyla ilgili detaylı açıklamayı salı günü yapacağını bildirdi.

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