Sufleden 10 kat lezzetli, yemeye kıyamazsınız! Akışkan browni tarifi: 5 dakikada hazır! Türkler yiyor

Browni çok sevilen bir tatlı. Yoğun çikolatalı lezzeti tatlı krizlerine birebir. Peki nasıl yapılır?

Sadece 5 malzeme kullanarak çok kolay ve pratik bir tatlı yapabilirsiniz

Tatlıya ve çikolataya doyacağınız bu tarif için hangi malzemeler gerekiyor? İşte detaylar...

LEZZETLİ BROWNİ TARİFİ

Malzemeler

3 yumurta

1 bardak şeker

300 gr bitter çikolata

2 dolu kaşık tereyağı

1 bardak un

Yapılışı

Tüm malzemeleri derin bir kabın içerisine karıştırarak ekleyin.

175 derecede 25 dakikayı geçirmeyin ve kontrollü gidin.

Çünkü her fırının kapasitesi farklı.

Afiyet olsun.