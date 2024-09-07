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Kadın - Aile Sufleden 10 kat lezzetli, yemeye kıyamazsınız! Akışkan browni tarifi: 5 dakikada hazır! Türkler yiyor
Kadın - Aile

Sufleden 10 kat lezzetli, yemeye kıyamazsınız! Akışkan browni tarifi: 5 dakikada hazır! Türkler yiyor

Yeniakit Publisher
2024-09-07 18:17:00 - 2024-09-07 18:34:08
Sufleden 10 kat lezzetli, yemeye kıyamazsınız! Akışkan browni tarifi: 5 dakikada hazır! Türkler yiyor

Browni Türkiye'de çok sevilen bir tatlı. Türkler onu yiyor. Yoğun çikolatalı lezzeti tatlı krizlerine birebir. Türk mutfağının vazgeçilmezi Peki nasıl yapılır? Sufleden 10 kat lezzetli, akışkan browni tarifi!

Browni çok sevilen bir tatlı. Yoğun çikolatalı lezzeti tatlı krizlerine birebir. Peki nasıl yapılır?
Sadece 5 malzeme kullanarak çok kolay ve pratik bir tatlı yapabilirsiniz

Tatlıya ve çikolataya doyacağınız bu tarif için hangi malzemeler gerekiyor? İşte detaylar...

LEZZETLİ BROWNİ TARİFİ

Malzemeler

3 yumurta

1 bardak şeker

300 gr bitter çikolata

2 dolu kaşık tereyağı

1 bardak un

Yapılışı

Tüm malzemeleri derin bir kabın içerisine karıştırarak ekleyin.

175 derecede 25 dakikayı geçirmeyin ve kontrollü gidin.

Çünkü her fırının kapasitesi farklı.

Afiyet olsun.

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