Sudanlılar ilk iftarlarını sokaklarda yaptı

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da onlarca Müslüman, ramazan ayının ilk iftarını sokaklarda yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında teravih ve iftar programları askıya alınsa da bazı Müslümanlar, ilk oruçlarını sokaklarda kurdukları mütevazı sofralarda açtı.

Sudanlılar, ramazan ayının vazgeçilmez geleneklerinden sokak iftarlarını yaşatmayı sürdürüyor.

Sokaklar önceki ramazan hareketliliği ve kalabalık iftar manzaralarından yoksun olsa da Sudanlılar, 15-20 kişilik ufak gruplar halinde oruçlarını açtı.

Cemaatle namaz kılanlar, ardından da dualar etti.

İslam ülkelerinin çoğunda dün ilk oruç tutulurken, Sudan, Güney Afrika, Senegal, Fas ve İran gibi birkaç ülke ilk oruçlarını bugün tuttu.



- Sudan'da ramazan geleneği "sokak iftarları"

Sokak iftarlarında, ihtiyaç sahipleri ile evine yetişemeyenler oruçlarını açma imkanı buluyor.

Sudan halkının misafirperverlik örneklerinden olan sokak iftarları, farklı kesimlerden insanları da bir araya getirerek, kaynaşmalarına vesile oluyor.



İftara yaklaşık 30 dakika kala cadde ve sokak kenarlarında hazırlanan sofralara, o saatte yoldan geçenler davet ediliyor. İftar yapmak için evinize veya bir yere yetişecekseniz bu sofralar kurulmadan yola çıkmanız gerekiyor. Zira iftar yapmadan yoldan kimsenin geçmesine izin verilmiyor.



İftarın ardından akşam namazı cemaatle kılınıyor, çay, kahve, soğuk içecek ikramı ve sohbetin ardından insanlar dağılıyor. Bu arada teravihten sonra evlerde ayrıca bir öğün daha yemek yeniyor.