Sudanlı gazeteciden çarpıcı analiz: Erdoğan, tavşan beyinli Macron'u...

Sudan'da yayımlanan Al Tayyar gazetesinde Celaladdin Mohamed Ibrahim imzalı 'Erdoğan Macron'u terbiye ediyor' başlıklı bir analiz yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasının lideri olduğunu hatırlatan Celaladdin Mohamed Ibrahim, "Erdoğan Macron'u terbiye ediyor" başlıklı yazısında şunları kaleme aldı:

"Bu tavşan beyinli cumhurbaşkanı -Macron- Türkiye'nin Müslüman halifeliğinin son kalesi olduğunu unuttu mu? Türkiye'nin, kendisinin ve benzerlerinin parmağını şıklatarak politikalarını dikte edebileceği ülkelerden biri olmadığını unutmuş mu?"