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Aktüel

Sudan'ın başkenti Hartum'da sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 20:52:29 -
Sudan'ın başkenti Hartum'da sokağa çıkma yasağı 10 gün uzatıldı

HARTUM (AA) - Sudan'da hükümet, başkent Hartum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan 3 haftalık sokağa çıkma yasağını yarından itibaren 10 gün uzatma kararı aldı.

Sudan Egemenlik Konseyi üyesi ve Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komisyonu Başkan Yardımcısı Sıddık Tavır, yaptığı basın açıklamasında, 9 Mayıs'tan itibaren Hartum'da sokağa çıkma yasağının 10 gün uzatıldığını belirtti.

Şehirlerarası yolculuk ve gösteri yasağı gibi daha önceki yasakların süreceğini ifade eden Tavır, halka uyarı ve kararlarına uymaları çağrısında bulundu.

Hartum'da 18 Nisan'dan itibaren 3 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Ülkede şimdiye kadar 930 kişide Kovid-19 tespit edildi, 52 kişi yaşamını yitirdi.

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