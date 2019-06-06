0553 313 94 23

Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği askıya alındı

Uluslararası örgüt, ordunun darbe girişimiyle yönetimi ele geçirdiği ve hafta başında 100'den fazla göstericinin hayatını kaybettiği Sudan'ın üyeliğini dondurdu.

06 Haziran 2019 Perşembe 17:50
Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği askıya alındı

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi,Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından bu ülkenin üyeliğini askıya aldı.

AfB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da mevcut krizden çıkmanın tek yolunun, sivil idarenin yönetimi devralması olduğu belirtilerek, bu zamana kadar ülkenin AfB'deki üyeliğinin askıya alındığı kaydedildi.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi,Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için bugün toplanmıştı.

Sudan'daki olaylar

Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Doktorlar Komitesine göre, müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:50
  1. Ordu
  2. Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi
  3. Sudan
  4. üyelik dondurma
  5. flaş karar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tenis: Fransa Açık
    1. Tenis: Fransa Açık
    2. Trabzonspor'da bayramlaşma töreni
    3. Kız çocuğu evinin çatısında ölü bulundu
    4. Bayramın son günü sınırda hareketlilik!
    5. Trabzonspor’da bayramlaşma töreni..
    6. Şehit Uzman Onbaşı Öz son yolculuğuna..
    7. Macaristan'da "TürkAkım hazırlığı"
    8. Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off
    9. "Çin ekonomisindeki yavaşlama tüm..
    10. "Eylül, ekim gibi tek haneli..
    11. Trenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
    12. Bayramın son gününde denize akın..
    13. Asgari ücret temmuzda ne kadar olacak..
    14. Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği askıya..
    15. Bakanlar Albayrak ve Turhan Trabzon'da
    16. Güney Kore'nin Vietnam Büyükelçisi..
    17. "Bu, belediye başkanlığını aşan bir..
    18. A Milli Takım, Konya’ya geldi
    19. Putin'den dünyayı sarsacak açıklama!..
    20. Rakibinden korkan boğa, tek vuruşta..
    21. Ağabeyin ölümünü Jandarma önledi
    22. TVHB’den “Dünya Gıda Güvenliği Günü”..
    23. Binali Yıldırım Diyarbakır’da
    24. Küçük Hira traktörün altında kalarak..
    25. Bodrum’da 50 tatilci zehirlendi
    26. Otomobil ile hafif ticari aracın..
    27. Niğde’de ki 2 kişinin öldüğü araç..
    28. Tahta arabalı Formula nefesleri kesti
    29. Tatilcilerin tatili 'zehir' oldu
    30. İçişleri Bakanı Soylu: “Karşı karşıya..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular