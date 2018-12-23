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Sudan’ı siyonistler karıştırdı

Sevakin Adası’nı Türkiye’ye veren Sudan lideri Beşir’den rahatsız olan İsrail, ekmek ve gıda zamlarını bahane edip, ülkeyi karıştırdı. 22 kişinin öldüğü protestolarda dün iktidar partisinin binası ateşe verildi.

23 Aralık 2018 Pazar 14:54
Sudan’ı siyonistler karıştırdı

Tahsin Han

Türkiye ile iyi ilişkiler kuran Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’den rahatsız olan Siyonist İsrail, ülkede iç savaş çıkarmanın peşinde. Sudan’da hayat pahalılığını protesto etmek için 4 gündür düzenlenen ve başkente sıçrayan gösteriler ülkenin güney ve kuzey kentlerinde devam ederken, eylemcilerin İsrail istihbarat birimi MOSSAD tarafından yönlendirildiği ortaya çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 4 gündür devam eden gösterilerde 22 kişi hayatını kaybederken eylemler dün ülkenin kuzeyindeki Berber ve Cezire Aba ile güneyindeki Er-Rahad kentlerine de sıçradı. Görgü tanıkları, Rahad kentindeki göstericilerin burada tabanı bulunan iktidardaki Ulusal Kongre Partisi’ne ait binayı basarak, ateşe verdiklerini söyledi. Parti binasının ateşe verilmesinin ardından, Rahad’ın yer aldığı Kuzey Kordofan vilayetinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bu kararla, OHAL’in ilan edildiği vilayet sayısı 5’e yükseldi. Sudanlı yetkililer daha önce Beyaz Nil, Dangola, Gadarif ve Atbara kentlerinde OHAL ilan etmişti.

İstihbarat, ‘MOSSAD yaptırıyor’ dedi

Sudan İstihbarat Şefi yaptığı açıklamada “Ülkede yaşanılan protestolarda MOSSAD eğitimli kişiler mevcut” dedi. Bu açıklama İsrail, neden Sudan’ı karıştırmak istiyor sorularını gündeme getirirken akıllara gelen ilk şey “Sevakin Adası’nın Türkiye’ye verilmesi ve TSK’nın orada asker bulundurması” oldu.

Türkiye’nin Katar’dan sonra Sudan’ın Sevakin Adası’nda varlık göstermesi Suudi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra İsrail’i de çok rahatsız etmişti.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, 29 yıllık iktidarının en zor dönemini yaşarken, Siyonistlerin temel gıda ve ekmeğe yapılan zamları bahane ederek ülkede eylemlerin fitilini ateşlediği bildirildi.

El-Ensar Kabilesi’nin kalesi olarak bilinen Cezire Aba kentinde de daha önceki gösterilerde hayatını kaybeden eylemcinin cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar defin işleminin ardından hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Berber kentinde de 3’üncü gününe giren gösteriler devam ediyor.

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum’a sıçrayan gösterilerde eylemciler, ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışını protesto ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 14:54
  1. Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir
  2. Siyonist İsrail
  3. Berber
  4. Cezire Aba
  5. Er-Rahad
  6. olağanüstü hal (OHAL)
  7. Beyaz Nil
  8. Sudan İstihbarat Şefi
  9. MOSSAD
  10. Sevakin Adası
  11. Birleşik Arap Emirlikleri
  12. Port Sudan
  13. El-Ensar Kabilesi

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