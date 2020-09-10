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Aktüel Sudan’daki Türk STK’ları selden etkilenenlere yardıma başladı
Aktüel

Sudan’daki Türk STK’ları selden etkilenenlere yardıma başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 00:30:12 -
Sudan’daki Türk STK’ları selden etkilenenlere yardıma başladı

HARTUM (AA) - Sudan’daki Türk sivil toplum kuruluşları (STK), aşırı yağışların neden olduğu sel ve taşkınlar nedeniyle zor günler geçiren Sudan halkına insani yardım faaliyetlerine başladı.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan’da faaliyet gösteren 10’un üzerindeki Türk STK’ları ile bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, selden etkilenenlere acil yardımların koordineli şekilde ulaştırılması görüşüldü.

Türkiye’den çok sayıda kurum ve kuruluşun insani yardım faaliyetlerine başladığını belirten Neziroğlu, Türk Kızılay’ın koordinasyonunda yakın zamanda insani yardımları taşıyan bir uçağın Türkiye’den hareket edeceğini aktardı.

Sudan’da halen başta Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı olmak üzere sivil toplum kuruluşları, selden zarar gören bölgelerdeki halka insani yardımlar ulaştırıyor.

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