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Aktüel

Sudan'daki şiddetli yağış nedeniyle 50 bin kişi olumsuz etkilendi

En fazla zarar gören bölgeler arasında Kuzey Darfur, Beyaz Nil, Kassala ve Sennar eyaletleri sıralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 01:06:18 -
Sudan'daki şiddetli yağış nedeniyle 50 bin kişi olumsuz etkilendi

ABUJA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da devam eden şiddetli yağış ve fırtınalar nedeniyle 50 binden fazla insanın olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Sudan'daki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde birçok evin yıkıldığı ve altyapının zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

En fazla zarar gören bölgeler arasında Kuzey Darfur, Beyaz Nil, Kassala ve Sennar eyaletleri sıralandı.

Felaket nedeniyle en az 50 bin Sudanlı zarar görürken yüzlerce insanın çadır ve gıda desteğine ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Sudan Meteoroloji Müdürlüğü ise yağışların devam edeceği uyarısı yaptı.

- 10 kişi hayatını kaybetti

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken pek çok ev ve iş yerini su bastı, 1872 ev yıkıldı.

Hükümet, felakette zarar görenlere destek için sivil toplum örgütlerini desteğe çağırdı.

Geçen yıl temmuz ve ağustos aylarında yaşanan seller nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetmişti.

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