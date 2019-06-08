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Sudan’daki katliamı 3’lü çete planladı

Sudan’da demokrasi nöbeti tutan halka yönelik katliamı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır yönetimleri planladı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
Sudan’daki katliamı 3’lü çete planladı

30 yıllık Ömer el-Beşir yönetimine son veren askeri darbe sonrası sivil yönetime geçiş talebinde bulunan göstericileri hedef alan katliam politikasının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır onayıyla gerçekleştiği ortaya çıktı. Londra merkezli The Middle East Eye (MEE) internet sitesi, darbe sonrası kurulan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın geçen ay Riyad, Abu Dabi ve Kahire’yi kapsayan ziyaretleri sırasında, üç ülkeden de savunma bakanlığı önünde eylemlerine devam eden göstericilere güç kullanarak dağıtması yönünde “yeşil ışık” aldığını yazdı. Onay kararında Riyad ve Abu Dabi’nin daha etkili olduğu belirtildi.

Abdulfettah el-Burhan (Solda) ve BAE Veliaht Prensi Zayed

Onay olmasa cesaret edemezdi

MEE’ye isminin yazılmaması kaydıyla konuşan, konuya vakıf bir uzman, Hartum’daki eylemcilerin kampını dağıtmaya yönelik planlamanın el-Burhan’ın üç ülke lideriyle yaptığı görüşmelerin önde gelen maddelerinden biri olduğunu belirterek, “Eğer bölgesel müttefiklerinden bu yönde bir onay almasaydı, böylesi bir katliama imza atamazdı” değerlendirmesinde bulundu.

Mısır cunta lideri Sisi (Sağda)

Muhalefetten tepki

Salı günü, ülkede sivil yönetime geçişi savunan muhalefet de isim vermeden bazı Arap ülkelerini, kendi çıkarlarını korumak amacıyla, Askeri Geçiş Konseyi’ne destek vermek ve Sudan’ın içişlerine karışmakla suçlamıştı.

el-Burhan ve Muhammed bin Selman (Sağda)

 ABD’den Riyad'a telkin

Haberde, ABD’den üst düzey bir ismin, Sudan’da eylemcilere yönelik sert müdahaleye ve sivil yönetime geçişin önemine ilişkin, Suudi Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman’ı araması da, Riyad’ın Sudan’daki gelişmelere etkisine dair önemli bir ipucu olduğuna değinildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:41
  1. Sudan
  2. Abu Dabi
  3. Mısır
  4. Arabistan
  5. Kahire
  6. Ömer el-Beşir
  7. Suudi Arabistan
  8. Birleşik Arap Emirlikleri
  9. Halid bin Selman
  10. Muhammed bin Selman
  11. Sisi

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