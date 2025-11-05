Sudan'daki karanlık ittifak çözüldü: BAE şirketleri paralı askerleri nasıl topladı?

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ordu arasındaki iç savaş, 60 binden fazla insanın hayatına mal olurken, 11 milyon insanı yerinden etti. Darfur'a bağlı Faşir kentinden gelen katliam iddiaları dünya kamuoyunu sarsarken, savaşın arka planındaki en kritik aktörlerden biri olan paralı askerlerin varlığı ve Sudan'a taşınma mekanizması gün yüzüne çıktı.

Sudan'daki iç savaşa dair Darfur'a bağlı Faşir kentinden gelen katliam görüntüleri, dünya kamuoyunun dikkatini yeniden bölgeye çekti. Savaşın görünmeyen cephesinde, çatışma bölgesine taşınan ve sayıları binleri bulan paralı askerler var.

Sudan’da 11 milyon insanın yerinden edildiği, 6 milyondan fazla kişinin açlık çekmesine neden olan iç savaşta şimdiye kadar 60 binden fazla insan hayatını kaybetti.

İç savaşın aktörü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) Faşir kentine girerek yaptığı ileri sürülen katliamlar, HDK’nin yapısı ve destek bulduğu güçleri gündeme taşıdı.

HDK’ye destek vermek için özel güvenlik şirketleri aracılığıyla Sudan’a paralı asker gönderen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), daha önce taraf olduğu çatışmalarda olduğu gibi bu ülkeye de farklı yollardan yüzlerce asker taşıdı.

Güvenlik nedeniyle adını vermeyen ve "Cesar" ismini kullanan eski Kolombiyalı asker, AA muhabirine, Sudan’a götürülen çoğunluğu Kolombiyalı paralı askerlerin buradaki varlıkları, işe alım safhası ve şirketi, maaşları, eğitim süreci, rotaları ve Sudan’daki genel duruma ilişkin açıklama yaptı.

SUDAN’DA 3 TABUR PARALI ASKER VE TEKNİK PERSONEL VAR

İsmini FENIX olarak değiştiren A4SI'nın geçen yıl mayıs ayında Afrika’ya götürmek için adam toplamaya başladığını belirten Cesar, bu şirketin eski Kolombiyalı Albay Alvaro Quijano tarafından yönetildiğini, BAE merkezli Global Service Security Group için çalıştığını ve ilanların mesajlaşma programlarındaki gruplar aracılığıyla yayıldığını söyledi.

Cesar, şirketin, 600 askerlik 3 tabur kurmak için personel topladığını, teknik ekiple birlikte yaklaşık 2 bin kişi hedeflediğini dile getirerek, "Bu büyük bir rakam. Dron eğitimi için de 40 Kolombiyalıyı, eğitim personelinin bulunduğu Libya’ya götürdüler. Ayrıca doktor, hemşire, tamirci ve aşçının yanında istihbarat ve hafif topçu gibi alanlar için de adam götürüldü." ifadesini kullandı.

Mülakat sürecine ilişkin bilgi veren Cesar, mülakatın "BAE'lilerin onları görebildiği ama onların BAE'lileri göremediği" görüntülü bir sistemle yapıldığını söyledi.

KOLOMBİYALILARA NEREYE GİDECEKLERİ SÖYLENMEDİ

Bu personelin farklı rotalardan peyderpey Sudan’a taşındığını belirten Cesar, grubun nereye gittiğini bilip bilmediği yönündeki soruya, "Hiçbir zaman net olmadılar. Asla! Asla! Hiçbir zaman içine soktukları çatışma konusunda net olmadılar, (askerler) başladıklarında dahi bilmiyorlardı. Çünkü BAE’liler söylemiyordu. Bilgiyi sakladılar, şirket de bilgiyi sakladı. Umurlarında olan şey adam toplamaktı çünkü daha fazla kazanacaklardı. Başvuranlar da böyle bir fırsatla ilgileniyorlardı çünkü işsizlerdi. Maaş da bir asker için ilgi çekici çünkü en az 2 bin 600 dolar. Bu rakamı Kolombiya’da kazanamazlar." yanıtını verdi.

FARKLI ROTALAR KULLANILDI

Kolombiyalı eski asker Cesar, Sudan’daki taburlara dahil olacak personelin Kolombiya’nın ardından Fransa ya da İspanya üzerinden Etiyopya’ya, oradan da Somali’nin Bossaso kentine gittiklerini söyledi.

Etiyopya’ya kadar uçuşların uluslararası ticari hava yollarıyla yapıldığı bilgisini veren Cesar, Bossaso’daki gizli BAE üssünden gece uçuşuyla Libya, Kenya ya da Çad’a geçtiklerini, sonrasında ise uçak değiştirilerek ya da karadan Sudan’ın Nyala kentine ulaşıldığını anlattı.

ÖZEL EĞİTİLECEKLER BAE’YE

Cesar, dron ya da farklı bir alanda kurs göreceklerin ise İspanya, Fransa ya da Hollanda üzerinden Abu Dabi’ye, oradan da Ghayati’deki taburlara gittiğini söyledi.

Burada çok gizli bir eğitim verildiğini dile getiren Cesar, Sırp, Çinli ya da ekipman hangi ülkeye aitse paralı askerlerin o ülkeden eğitmenler tarafından eğitildiğini belirtti.

"Eğitim çok gizlilik içinde yürütülüyor; talimatların ya da kılavuzların fotokopilerini çekemezsiniz, dron uçuramazsınız ve bilgi veremezsiniz." diyen Cesar, bazen telefonlara el konulması, ailelerle konuşmanın yasaklanması ya da hasta olanlarla ilgilenilmemesi gibi kötü muamelelerin de söz konusu olduğunu anlattı.

Cesar, eğitimin ardından gidilen Bossaso’daki üste kesinlikle pasaportlara el konulduğunu, bunun Kolombiyalı paralı askerleri arazide birer "hayalet" haline getirdiğini ifade etti.

YAKLAŞIK 30 KOLOMBİYALI ÖLDÜ

Sudan’daki çatışmalarda şu ana kadar 30’a yakın Kolombiyalının öldüğünü kaydeden Cesar, cesetlerin Kolombiya’ya getirilmediğini, Bossaso’daki BAE üssünde dondurulduğunu söyledi.

Geri dönmek isteyenlerin geciktirildiğini, buna rağmen ölümler ve kötü koşullar nedeniyle çoğunluğun geri döndüğünü belirten Cesar, bölgeye götürülen yaklaşık 2 bin paralı askerin 500-600 orada kaldığını düşündüğünü dile getirdi.

REŞİT OLMAYANLARIN SİLAH ALTINA ALINMASI

Cesar, bulunduğu bölgede reşit olmayanların ya da çocukların silah altına alınıp alınmadığına dair soruya şöyle yanıt verdi:

"Eğer 18 yaşından küçük olmayı bir parametre olarak alırsak, ben olabileceğini düşünüyorum. Fakat bunu ispatlayamam çünkü Sudan’da kimlik yok, vatandaşlık ya da onları tanımlayabilecek bir belge yok. Delikanlılar çok uzun boylular ama çok gençler, gencecik hepsi. Dolayısıyla reşit olmayanların olduğunu düşünüyorum ama çocuk yok."

BM’NİN GIDA YARDIMLARINI MİLİSLER ALIYOR

Kolombiyalı eski asker, Sudan’da gözlemlediği fakirliğe ilişkin de "Evlerin duvarları kurşun izleriyle, füze ve bombardıman hasarlarıyla dolu. O insanlar orada öyle yaşıyor; yıkıntılardan ya da savaştan geri kalan şeylerden başlarını sokacak derme çatma bir in inşa ediyorlar." ifadesini kullandı.

Milislerin başıbozukluğuna değinen Cesar, kendilerine karşı iyi davransalar da organizasyonlarının ve hiyerarşilerinin olmadığını belirterek, "Birçok kez Sudanlı milislerin BM gibi uluslararası organizasyonların gıda paketleriyle çıkageldiğini görüyorduk. Paketlerin üzerindeki mühür ve logoları silmişlerdi. Sudanlı milisler her şeyi çalıyordu, bazen yemek vermek için para, elbise ya da silah istiyorlardı." diye konuştu.

Cesar, Sudan'daki genel duruma ilişkin de "Sudan çok yoksul bir ülke ama çok fazla altın ve elmas zenginliği var. Belki de BAE’nin bu savaşı desteklemesinin sebebi budur. Sudanlı milisler her şeyi yok ediyor, hiçbir şey umurlarında değil. BAE onlara çok fazla şey veriyor ve onlar aldıkları her şeyi harcıyorlar, verilen araçları bile 10 bin kilometre olmadan hurdaya çıkarıyorlar." dedi.