İran’daki ayaklanmada PKK parmağı: Protestoların içindeyiz!

Terör örgütü PKK’nın İran yapılanması Demokratik Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran’da 5 gündür devam eden protestolarına ilişkin bir açıklama yaptı. PJAK, yandaşlarına protestoculara birlikte hareket edilmesi çağrısı yaparak “İran yönetimi, tüm İran servetini talan etmesi, bunu savaş için kullanması, diğer ülkelerdeki radikal grupları desteklemek için kullanması nedeniyle İran’daki ekonomik krizlerin kaynağı olmuştur. Krizlerden çıkış ve sorunların çözümü için ayaklanmadan başka bir yol yoktur. Bu, ‘Jin, Jiyan, Azadî’ devriminin devamıdır. PJAK olarak tüm ayaklanmaları ve protestoları destekliyoruz. İslam Cumhuriyeti’nin halkın meşru taleplerini susturma girişimleri sonuçsuz kalacaktır. Bilinmelidir ki halkın taleplerine boyun eğmek dışında hiçbir çözümü yoktur.

İran’da gerçekleşen her ayaklanma ve hareketin desteği içindeyiz. İran halkının özgürlük yürüyüşü, başarıya ulaşacaktır” denildi.

İran’dan her zaman toprak talebi bulunan terör örgütü PJAK’ın açıklaması, terör devleti İsrail ve ile ABD’nin göstericilere yardım vaadinin ardından gelmesi ‘tasmasını gevşettiler’ yorumlarına neden oldu.

GÖSTERİLER NASIL BAŞLADI?

İran’ın 28 Aralık 2025'te ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılırken en büyük gösterilerden biri de PKK’nın Rojhılat (Doğu Kürdistan) olarak adlandırdığı bölgede yaşandı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere, "ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları" çağrısında bulunmuştu.