Sudan’daki 16 silahlı grup, devrik lider Beşir’in UCM’ye teslimini istedi

HARTUM (AA) - Sudan’daki 16 silahlı grup, geçen yıl nisan ayındaki askeri darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) teslim edilmesini talep etti.

İçerisinde 15 silahlı hareketi barındıran Hamis Abdullah Ebker başkanlığındaki Sudan İttifakı ile Abdulvahid Muhammed Nur liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi’nden kopan Ahmed İbrahim Yusuf grubundan yapılan ortak açıklamada, hükümete adil ve kapsamlı bir barış sağlaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, konunun siyasetten uzak tutulması ve adaletin sağlanması için Beşir ve talep edilen diğer isimlerin derhal UCM’ye teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Sudan’daki barış dosyası ile ilgili ihtilaflı meseleleri çözmek için ulusal bir konferans düzenlenmesi talep edilen açıklamada ayrıca “Anayasal Bildiri” metni değiştirilene kadar Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da hükümetle silahlı hareketler arasında yürütülen müzakerelerin durdurulması istendi.



Dönemin Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında darbenin ardından ülkedeki siyasi krizi sonlandırmayı ve 39 aylık geçici ortak yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri, 17 Ağustos 2019’da imzalanmıştı.



Sudan İttifakı, hükümetle geçen aralık ayında barış anlaşması imzalayan ve içerisinde güney ve batıdaki bazı silahlı grupları barındıran Devrimci Cephe’den ayrı hareket ediyor. İttifak, Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da yürüttülen müzakerelerle ilgili çekinceleri olduğunu belirtiyor.

Ekonomik krizin çözülmesi ve ülkedeki tüm silahlı hareketlerle barışın sağlanması, geçici Abdullah Hamduk hükümetinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.





