  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sudan'da yeni kriz patlak verdi
Dünya

Sudan'da yeni kriz patlak verdi

Sudan Meslek Odalar Birliği, eski iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile Komünist Parti; Abdulfettah el-Burhan ve Başbakan Abdullah Hamduk arasında imzalanan siyasi anlaşmayı reddettiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 02:03:00 -
Sudan'da yeni kriz patlak verdi

Birlikten yapılan açıklamada, "Hamduk ve Burhan arasında bugün imzalanan ihanet anlaşmasını tamamen reddediyoruz. Bu sadece imzalayan tarafları ilgilendiriyor. Anlaşma, darbeyi meşrulaştırmaya yönelik yanlış bir girişimdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Abdullah Hamduk'un, bu anlaşmayı imzalaması "siyasi intihar" olarak nitelendirildi.

"Barışçıl yollarla protesto edilme" çağrısı

ÖDBG'den yapılan açıklamada ise bu anlaşmanın, biçim ve içerik açısından reddedildiği vurgulanarak, "Meşru rejimi baltalama, anayasayı devirme ve barışçıl devrimcileri öldürme, taciz, ve diğer belgelenmiş suçlar, darbe liderlerinin derhal yargılanmalarını gerektirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Tüm barışçıl, denenmiş ve yenilikçi yöntemlerle devrimcilerle meslek kuruluşları, Direniş Komiteleri ve tüm onurlu insanlarla birlikte bu anlaşmayı yıkmak için çalışıyoruz." görüşü paylaşıldı.

Sudan Komünist Partisi de açıklamasında, söz konusu anlaşmayı, devrimin görevlerinin tamamlanmasına ve canlar verilerek, sivil ve demokratik bir devletin kurulmasına giden yolu engellemeye yönelik bir başka girişim olarak gördü.

Açıklamada, herkese, anlaşmaya ve onu hazırlayanlara karşı kararlı duruş sergileme ve her türlü barışçıl yollarla protesto etme çağrısı yapıldı.

Sudan'da askeri müdahale

Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi, 25 Ekim sabahı güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Sudan Ordusu Komutanı Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Hamduk, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşmaya imza atmıştı.

Anlaşma kapsamında, Burhan, Hamduk'u başbakanlık görevinden azletme kararını iptal etmişti.

Başbakanlık Ofisi de Hamduk'un, resmen görevine başladığını bildirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilipak' çağrısı!
Siyaset

AK Partili isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Dilipak' çağrısı!

AK Partili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak için ricada bulundu.

O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası
Siyaset

O anketçi bakın şimdi kimlerle çalışıyor! Osman Diyadin’den Melih Gökçek ve Kadir Topbaş iddiası

Katıldığı bir televizyon programında anket şirketlerine güven olmayacağına dikkat çeken gazeteci yazar Osman Diyadin, AK Parti ile çalıştığı..
Ahmet Hakan'dan Durmuş Yılmaz'a olay sözler!
Siyaset

Ahmet Hakan'dan Durmuş Yılmaz'a olay sözler! "Adam sandık trol çıktı"

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın "Gece 12'de bir şeyler olabilir" sözünü eleştiren Ahmet Hakan, eski MB Başkanı'nı ciddiye alınacak bir adam zan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay