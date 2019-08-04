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Sudan’da yeni geçiş konseyi 18 Ağustos’ta kurulacak

Sudan’da siyasi krizi çözmek için anlaşan askeri cunta ve muhaliflerin kuracağı geçiş konseyi 18 Ağustos’ta duyurulacak.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:49
Sudan’da yeni geçiş konseyi 18 Ağustos’ta kurulacak

Sudan’da siyasi krizi çözmek için anlaşan askeri cunta ve muhaliflerin kuracağı geçiş konseyi 18 Ağustos’ta duyurulacak.


Sudan’da askeri cunta ve muhaliflerin oluşturduğu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, geçiş hükumet kurulması konusunda 17 Temmuz’da anlaşmıştı. İki tarafın da üzerinde uzlaştığı ve geçiş dönemi hükümetinin nasıl oluşacağını ve yetkilerini belirleyen anayasal metin için nihai imzaların 17 Ağustos’ta atılacağı açıklandı. Ülkeyi bir sonraki seçime kadar yönetecek 33 aylık geçiş dönemi konseyi 18 Ağustos’ta duyurulacak ve Başbakan 20 Ağustos, kabine 28 Ağustos’ta ilan edilecek.


Sudan’da 19 Aralık 2018’de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösteriler ülke geneline yayılmış, ordu 11 Nisan’daki darbe yaparak 30 yıllık Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’i görevden almıştı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:49
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