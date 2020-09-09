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Aktüel Sudan'da tekne nehirde alabora oldu: 3 ölü
Aktüel

Sudan'da tekne nehirde alabora oldu: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:43:57 -
Sudan'da tekne nehirde alabora oldu: 3 ölü

HARTUM (AA) - Sudan’ın güneyindeki Beyaz Nil eyaletinde nehirde teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, Beyaz Nil Nehri’nde 8 kişiyi taşıyan küçük bir tekne alabora oldu. Olayda 17, 19 ve 22 yaşlarında 3 kız yaşamını yitirdi.

Yetkililer, özellikle sel felaketi ve taşkınların yaşandığı bugünlerde küçük teknelerle yolculuk yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede birkaç aydır devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel ve taşkınlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 103’e yükseldi.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı, Nil Nehri'nin su seviyesinin son asırda benzeri görülmemiş şekilde yükseldiğini ve 18 metreye yaklaştığını duyurmuştu.


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