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Sudan'da sivil hükümet üyeleri yemin etti

Sudan'da askeri darbe sonrası kurulan ilk hükümette yer alan kabine üyeleri Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve Yargıtay Başkanının huzurunda yemin ederek göreve başladı.

08 Eylül 2019 Pazar 23:36
Sudan'da sivil hükümet üyeleri yemin etti

Sudan’da nisan ayındaki askeri darbenin ardından 39 aylık geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu. Başbakan Abdullah Hamduk, geçtiğimiz günlerde başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Egemenlik Konseyi'nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıklamıştı.

Savunma ve İçişleri bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine, 20 bakandan oluşuyor.

Kabine üyeleri, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve Yargıtay Başkanının huzurunda yemin ettiler.

Kabinede kimler var?

Nasreddin Abdulbari Adalet Bakanı olarak atanırken, İsa Osman Şerif Tarım Bakanlığına, Muhammed Emin Ettum Eğitim ve Öğretim Bakanlığına, Abbas Medeni Abbas Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Lina eş-Şeyh Çalışma ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığına, Faysal Muhammed Salih Kültür ve Enformasyon Bakanlığına ve Ekrem Ali Ettum Sağlık Bakanlığına getirildi.

Yusuf Adem Federal Yönetim Bakanı olurken, Nasreddin Muferrah Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığına, Yasir Abbas Su Kaynakları Bakanlığına, Adil İbrahim Enerji ve Maden Bakanlığına, Vela el-Buşi Gençlik ve Spor Bakanlığına, Ömer Beşir Manis Bakanlar Kurulu İşleri Bakanlığına ve İntisar ez-Zeyn Sagıyrun da Yükseköğretim Bakanlığına atandı.

Neler olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atıldı.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Egemenlik Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak.

Anayasal Bildiri anlaşması sonrası Askeri Geçiş Konseyi feshedilirken, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki en üst otorite olan 6'sı sivil 5'i asker 11 üyeli Egemenlik Konseyi, ilk icraat olarak 21 Ağustos'ta ekonomist Abdullah Hamduk'u başbakan olarak atadı.

Egemenlik Konseyi, ülkedeki en yüksek otorite ancak Anayasal Bildiri anlaşması gereğince yürütme gücünün çoğunu yakında kabineye devredecek ve denetleme görevini üstlenecek.

Egemenlik Konseyinin kurulması, başbakanın atanması ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından 3 ay içinde parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

Geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri 

Barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesi, geçiş döneminin en önemli konuları arasında yer alıyor.

3 yıl 3 ay sürecek geçiş döneminde Egemenlik Konseyi'ne 21 ay asker, 18 ay bir sivil başkanlık edecek.

Geçiş döneminin ardından seçimlere gidilecek ve askerler yönetimi tamamen sivillere devredecek.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:36
  1. Sudan
  2. Başbakan Abdullah Hamduk
  3. Hartum
  4. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan

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