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Sudan’da, Meslek Odaları Birliğinden hükümete sivil yapının tamamlanması için çağrı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:27:34 -
Sudan’da, Meslek Odaları Birliğinden hükümete sivil yapının tamamlanması için çağrı

HARTUM (AA) - Sudan’da, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarını sona erdiren protesto gösterilerine liderlik eden Meslek Odaları Birliği, geçici hükümete "bir an önce sivil mekanizmaların tamamlanması" çağrısında bulundu.

Birlikten yapılan açıklamada, sivil bir parlamentonun kurulması, sivil valilerin atanması, adalet sisteminde reform yapılması, eski rejime mensup isimlerin üzerindeki kamuya ait malların geri alınması, Beşir’in askeri darbeyle iktidara geldiği 30 Haziran 1989’dan bu yana eski rejim mensuplarından suçluların cezalarının aleni, adil ve geciktirilmeden verilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, sivil hükümetin kontrolünde askeri yapının gözden geçirilerek yeni ulusal bir ordu kurulması istendi.

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018 devriminin hedeflerinin gerçekleştirilmesi talebiyle hükümete baskı kurmak için bugün ülke genelinde büyük çaplı protesto gösterileri çağrısı yapmıştı.


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