648 yıllık gelenek: Mimar Sinan ve Evliyalar Günü'nde gönüller birleşti

VEKIL ATAŞ’TAN ETKINLIĞE ÖVGÜ: AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, birlik ve beraberliğe katkı sunan etkinliğin Türkiye genelinde yaşanmasını temenni ederek yaptığı açıklamasında, "Gerçekten güzel bir program yapılmış. Evliyalar Günü’nde, aynı zamanda Mimar Sinan’ı anma olarak düşündüğümüz 648. Pilav Şenliği’ndeyiz. Ben buraya ilk defa katılıyorum ve ortamı gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Kalabalığı ve insanların samimiyetini görünce Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Adı şenlik ama insanların kaynaşması adına ekibiyle, ilçemiz ve şehrimiz adına güzel bir şey başarmışlar. Yalnızca mahalleden değil, Türkiye’nin her yerinden gelenleri gördük.