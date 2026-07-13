648 yıllık gelenek: Mimar Sinan ve Evliyalar Günü'nde gönüller birleşti
Melikgazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 648. Mimar Sinan’ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
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Melikgazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 648. Mimar Sinan’ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, bölge muhtarları ve vatandaşların bir araya geldiği etkinlik, neşeli ve samimi anlara tanıklık etti. Birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olan etkinliği hayata geçirmekten mutlu olduklarını dile getiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi: "Mimar Sinan Evliyalar Mesire Alanı'nda, her yıl olduğu gibi bugün de Mimar Sinan’ı Anma ve Evliyalar Günü Pilav Etkinliği'ni gerçekleştiriyoruz.
Bu sene 648'incisini düzenliyoruz. Mimar Sinan’da bir gelenek hâline gelmiş, birlik ve beraberliği teşvik edecek güzel bir etkinlik. Burada dün akşamdan beri ailecek zaman geçiren, kamp kuran, çadırda kalan ve sabah gelen vatandaşlarımız var. Adeta bayram yeri tadında, çok güzel bir ortam. Melikgazi Belediyesi olarak tam 50 kazan etli pilav yaparak burada dualar, namazlar eşliğinde vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Asıl amaç birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek.
Cenab-ı Allah nice pilav etkinliğinde bir araya gelmeyi nasip etsin. Ülkemize her zaman için güzel günler göstersin. Sayın Vekilimize, İlçe Başkanımıza, muhtarlarımıza ve mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."
VEKIL ATAŞ’TAN ETKINLIĞE ÖVGÜ: AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, birlik ve beraberliğe katkı sunan etkinliğin Türkiye genelinde yaşanmasını temenni ederek yaptığı açıklamasında, "Gerçekten güzel bir program yapılmış. Evliyalar Günü’nde, aynı zamanda Mimar Sinan’ı anma olarak düşündüğümüz 648. Pilav Şenliği’ndeyiz. Ben buraya ilk defa katılıyorum ve ortamı gördüğümde gerçekten çok mutlu oldum. Kalabalığı ve insanların samimiyetini görünce Başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Adı şenlik ama insanların kaynaşması adına ekibiyle, ilçemiz ve şehrimiz adına güzel bir şey başarmışlar. Yalnızca mahalleden değil, Türkiye’nin her yerinden gelenleri gördük.
Burada hem evliyalarımızı anma adına hem de birlik ve beraberliği gösterme adına güzel bir organizasyon olmuş. Burada yaşananlar inşallah Türkiye genelinde yaşanır ve aynı samimiyetle birliğimize, beraberliğimize katkı sunacak ne varsa bütün belediye başkanlarımız, siyasilerimiz de bunları yapar diye düşünüyorum. Şenlikte emeği geçen kıymetli belediye başkanıma, ilçe başkanıma, muhtarlarımıza ve belediye personeline teşekkür ediyorum. Çok nezih bir ortam olmuş; çocuklardan yaşlılara kadar herkes mutluydu, Başkanıma teşekkür ediyordu. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Mimar Sinan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne de katkıları için teşekkür ediyorum" dedi.
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