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Aktüel

Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-08 22:21:14 -
Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1111'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 181 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece ülkedeki vaka sayısı 1111'e yükseldi.

Açıklamada, bugün 7 hastanın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 59'a çıktığı vurgulandı.

950 kişinin tedavi gördüğüne işaret edilen açıklamada, şimdiye kadar 102 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Sudan'da hükümet, toplam vakaların yüzde 80'den fazlasının görüldüğü başkent Hartum'da 18 Nisan'dan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağını yarından itibaren 10 gün daha uzatma kararı aldı.

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