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Dünya Sudan’da Kızılhaç konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı
Dünya

Sudan’da Kızılhaç konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 23:55:00 -
Sudan’da Kızılhaç konvoyuna silahlı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Sudan’ın başkenti Hartum’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait konvoya düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne (ICRC) ait insani yardım konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. ICRC tarafından yapılan açıklamada, yaralılar arasında üç ICRC personelinin de bulunduğu ifade edilerek, "Hepsinin üzerinde Kızılhaç amblemi bulunan üç ICRC aracı ve üç otobüsten oluşan insani yardım konvoyu, tahliye bölgesine girdikten sonra saldırıya uğradı" denildi.

Açıklamada, konvoyun 100'den fazla savunmasız sivili Hartum'dan Wad Madani'ye tahliye etmek için bölgede olduğu aktarıldı.
Sudan ordusu ve paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) saldırı konusunda birbirlerini suçladı. Sudan ordusu, saldırının "isyancılara ait" bir araba kullanılarak yapıldığını iddia ederken, RSF ise saldırının ordu güçleri tarafından düzenlendiğini öne sürdü.

Sudan'daki çatışmalar

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Ordunun başındaki Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan isyancılarla savaşmak için kurulan RSF’nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF lideri Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Binlerce kişinin öldüğü çatışmalar 15 Nisan'da bu yana devam ediyor.

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