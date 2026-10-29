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Gündem İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik çift yönlü durduruldu
Gündem

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik çift yönlü durduruldu

Yeniakit Publisher
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İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Trafik çift yönlü durduruldu

Kanlıca açıklarında makine arızası yapan 139 metrelik “Alisuvar Mammadov” adlı kargo gemisi demirledi. İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri her iki yönde askıya alındı.

İstanbul Boğazı’nda seyreden Saint Kitts ve Nevis bayraklı “Alisuvar Mammadov” isimli kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. Kanlıca açıklarında demirleyen gemi nedeniyle Boğaz’daki trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Kanlıca açıklarında ilerleyen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 139 metre uzunluğundaki ‘Alisuvar Mammadov’ isimli kargo gemisi makine arızası nedeniyle demirledi. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma 5 römorkörü sevk edildi. Demirleyen gemi havadan görüntülendi.

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