Sudan'da insani kriz büyüyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmalar sonucu, 21,2 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

BM, 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların 21,2 milyon kişiyi şiddetli açlıkla karşı karşıya getirdiği belirtilerek, "İki bölgede kıtlık olduğu doğrulandı. Ancak çatışmaların azaldığı bölgelerde BM Dünya Gıda Programının (WFP) erişimi genişledi ve açlık azaldı." açıklamasını yaptı.

Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne geçti.

Sivillerin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK sivilleri zorla yerinden çıkarıp çok sayıda silahsız kişiyi öldürmüştü.