  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Cezaevinden yeni çıktım zaten bu işi çözün” Fatih Altaylı'nın tehdidine çarpıcı örnek

Fransa savunmada yeni adım: Macron’dan 10 aylık gönüllü askerlik planı

Avukatı duyurdu: Öcalan'a cezaevinde yeni imkanlar sağlandı

ABD’den 2,47 milyar dolarlık dev yatırım: Onlarca KC-46A için imza atıldı

IBAN’a para transferlerinde yeni zorunluluk! 1 Ocak’tan itibaren…

CHP’nin hırsız İmamoğlu davasını manipüle etme girişimi ellerinde patladı: Başsavcılıktan mahkemeyi sabote edenlere tokat gibi cevap

Kimmiş bu AK Partili yetkili? Siz de gelin fotoğraf olmayacak demiş iddiası!

Çin'den tehdit acı bedel ödersiniz

17 ilde yapılan geniş kapsamlı operasyonda 458 gözaltı var! Bakan Yerlikaya: Onlara nefes aldırmayacağız

Diplomatik savaş dolu dizgin
Dünya Sudan'da insani kriz büyüyor!
Dünya

Sudan'da insani kriz büyüyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sudan'da insani kriz büyüyor!

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmalar sonucu, 21,2 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmalar sonucu, 21,2 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldığını belirtti.

BM, 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların 21,2 milyon kişiyi şiddetli açlıkla karşı karşıya getirdiği belirtilerek, "İki bölgede kıtlık olduğu doğrulandı. Ancak çatışmaların azaldığı bölgelerde BM Dünya Gıda Programının (WFP) erişimi genişledi ve açlık azaldı." açıklamasını yaptı.

Sudan'da, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne geçti.

Sivillerin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK sivilleri zorla yerinden çıkarıp çok sayıda silahsız kişiyi öldürmüştü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23