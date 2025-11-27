ABD’den 2,47 milyar dolarlık dev yatırım: Onlarca KC-46A için imza atıldı

ABD Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğünü güçlendirmek ve küresel operasyonlardaki esnekliğini artırmak için dikkat çekici bir adım attı. Boeing ile 2,47 milyar dolarlık ek tedarik sözleşmesi imzalayan ordu, 15 adet yeni KC-46A Pegasus tanker uçağını filosuna katmaya hazırlanıyor. Anlaşma, hem üretim hattının istikrarını korumayı hem de KC-46A’nın operasyonel kabiliyetlerini uzun vadede güvence altına almayı hedefliyor.

Boeing KC-46 program yöneticisi Jake Kwasnik, imza sonrası yaptığı açıklamada “Bu sözleşme, KC-46A’nın benzersiz kabiliyetlerini kesintisiz şekilde teslim edebilmek için üretim zincirimizi güçlendiriyor” dedi.

KC-46A filosu halihazırda 150 bin uçuş saatini aşarak etkileyici bir performans ortaya koymuş durumda. Eğitim uçuşları, operasyonel sortiler ve uluslararası görevlerde yoğun şekilde kullanılan uçak, ABD’nin küresel havada yakıt ikmal kapasitesinin omurgasını oluşturuyor. Dünya genelinde toplam 183 KC-46A ya hizmette bulunuyor ya da sipariş aşamasında. ABD Hava Kuvvetleri’ne 98, Japonya’ya 6 adet teslim edildi; İsrail için ise 4 uçaklık sözleşme aktif olarak devam ediyor.

Programın gücü sadece tedarikle sınırlı değil. 2024 Temmuz ayındaki son geliştirme paketiyle KC-46A’nın iletişim sistemleri, veri bağı ve durum farkındalığı kabiliyetleri modernize edildi. Bu iyileştirmeler, Pegasus’un dünyanın en gelişmiş çok rollü havada yakıt ikmal platformlarından biri olarak konumunu pekiştiriyor. ABD’nin yeni hamlesi, gökyüzünde güç dengelerini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.