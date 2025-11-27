Avukatı duyurdu: Öcalan'a cezaevinde yeni imkanlar sağlandı

Teröristbaşını cezasını çektiği İmralı Cezaevinde ziyaret avukatı İbrahim Bilmez, Öcalan'ın

cezaevi koşullarının iyileştirildiğini, tutukluluk şartlarında gözle görülür bir değişim olduğunu açıkladı.

Bilmez, eskisine göre daha saygılı davranılan teröristbaşı Öcalan'a sağlanan yeni imkanları da şöyle sıraladı:

Sohbet Hakkı: Öcalan artık cezaevinde bulunan PKK'lı diğer mahkumlarla etkileşime geçebiliyor ve görüşebiliyor.

Kitap ve Televizyon: Kitap okuma hakkı devam ederken, bazı televizyon kanallarını izlemesine de izin veriliyor.

ÖZDAĞ: EVLENİP VİLLAYA ÇIKACAK

Görüşme sonrası Öcalan'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Avukat Bilmez, terör örgütü liderinin yeni sürece olan inancını koruduğunu vurguladı.

Bilmez, "Azmi ve iradesi değişmeden duruyor. Hiçbir şey eksilmemiş" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da dün yaptığı açıklamada Öcalan'ın; İmralı'da bulunan bir villada yaşayacağını, özel kalem müdürü olacak biriyle evleneceğini, İmralı'dayken yeni eşi aracılığıyla dünyayla temas kuracağını, dışarı çıkarılıp geri getirileceğini ve son aşamada serbest bırakılacağını iddia etmişti.