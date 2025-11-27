  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Güney Afrika'dan ABD’ye 'Hakaretleri hoş karşılamıyoruz’ tepkisi Trump'a yalancı iması

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Son dakika: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

“Bu bir başarı hikayesi kutluyorum Bakan’ım” CHP’li vekilden deprem konutları itirafı

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

4 milyar dolarlık Şam Havalimanı yenileme projesinde tecrübe tercih edildi Suriye'de Türk imzası

Cumhurbaşkanına hakaret davasında mütalaa! Demirtaş’a yeni hapis cezası talebi

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!
Dünya NATO'dan Ukrayna açıklaması
Dünya

NATO'dan Ukrayna açıklaması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
NATO'dan Ukrayna açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna ile ilgili yaptığı açıklamada "Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın planıyla barış sürecinin canlandığını vurgulayarak, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Rutte, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te Başbakan Kristrun Frostadottir ile ortak basın toplantısında konuştu.

Reykjavik'in "NATO'nun en kuzeydeki başkenti" olduğunu belirten Rutte, "Bildiğiniz gibi İzlanda, İttifakımızın kurucu üyelerinden biridir. Stratejik konumunuz, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın denizde, su altında ve havada güvenliğinin temelini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Rutte, "Birbirimizi en son gördüğümüz Lahey Zirvesi ile Ankara'da yapılacak bir sonraki zirve arasında yarı yoldayız ve önceliklerimiz açık, savunma ve güvenliğe daha fazla yatırım yapmak, savunma sanayi tabanımızı güçlendirmek ve Rusya'nın devam eden saldırganlığına karşı Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi sürdürmek." değerlendirmesini yaptı.

 

Rusya ağır bedeller öderken Ukrayna'nın cesaretini korumaya devam ettiğini aktaran Rutte, "Barış süreci etrafında muazzam bir yenilenmiş enerji var ve bu yüzden Başkan Trump'ı tebrik etmek istiyorum." dedi.

İzlanda Başbakanı Frostadottir de "Kuzey Atlantik ve Arktik'teki güvenlik görünümünün değiştiğinin farkındayız ve buradaki rolümüzü çok ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Rutte ile görüşmesinde Ukrayna konusunu da ele aldıklarını belirten Frostadottir, "Ukrayna'daki durumun ve güvenliğin daha geniş Avrupa Atlantik bölgesini etkileyeceğinin farkındayız ve bu nedenle Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak "Türkiye" itirafı! Birileri resmen çıldıracak
Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak “Türkiye” itirafı! Birileri resmen çıldıracak

Gündem

Türkiye’ye yerleşen Ukraynalı kadından çok konuşulacak “Türkiye” itirafı! Birileri resmen çıldıracak

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı
20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Gündem

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Barışta Türk askeri Ukrayna’da olacak
Barışta Türk askeri Ukrayna’da olacak

Dünya

Barışta Türk askeri Ukrayna’da olacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti
Aktüel

Fatih Altaylı'nın 4 yıl 2 ay hapis cezasını Türkiye Raportörü tamamen saçma deyip savundu! Savunma 'pes' dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit suçlamasıyla yargılanan küfürbaz Fatih Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın ardınd..
Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı
Gündem

Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

CHP'nin yayın organı gibi çalışan Cumhuriyet gazetesinde yer alan akıl almaz yazı, Türkiye'yi şoka soktu. Emekli Tümgeneral Cihangir Dumanlı..
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar
Gündem

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar

İstanbul Üniversitesi’nde Genç Düşünce topluluğunun “aile yılı” kapsamında Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapmak istediği etkinlik, kendileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23