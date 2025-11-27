IBAN’a para transferlerinde yeni zorunluluk! 1 Ocak’tan itibaren…

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sistemde şeffaflığı artırmak ve kayıt dışı para akışını engellemek için radikal bir adım atıyor. Bakanlığa bağlı MASAK’ın hazırladığı yeni düzenleme, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde zorunlu beyan dönemini başlatıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren EFT, havale ve nakit işlemleri kademeli beyan sistemine tabi tutulacak; beyan yapılmayan işlemler banka tarafından gerçekleştirilmeyecek.

Yeni tebliğ taslağına göre, transferler üç kademede incelenecek:

— 200 bin TL – 2 milyon TL arası işlemlerde, para gönderme nedeninin kısa şekilde beyan edilmesi zorunlu olacak.

— 2 milyon TL – 20 milyon TL arası işlemler için “Nakit İşlem Beyan Formu” doldurulacak.

— 20 milyon TL ve üzeri transferlerde ise formun detaylı açıklamalar ve dayanak belgelerle desteklenmesi gerekecek.

Bankalar, müşterilere işlem tutarına göre otomatik olarak beyan seçenekleri sunacak. “Bireysel ödeme” gibi kısa ve belirsiz ifadeler yetersiz sayılacak; en az 20 karakterlik açıklama şartı aranacak.

Yeni uygulama, yüksek tutarlı para hareketlerinde denetimi artırırken, kayıt dışı ekonomiye karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. 2026 itibarıyla para transferlerinde “neden gönderdim?” sorusuna net yanıt vermek zorunlu hale gelecek.