  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti
Dünya

Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’na katılan İsviçreli aktivistler, İsrail’de alıkonulmalarının ardından hizmetler ve acil durum masraflarının geri ödenmesini talep eden faturalar almalarına tepki göstererek ödemeyeceklerini belirtti.

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’na katılan İsviçreli aktivistler, İsrail’de alıkonulmalarının ardından hükümetleri tarafından konsolosluk koruması altında sağlanan hizmetler ve acil durum masraflarının geri ödenmesini talep eden faturalar almalarına tepki göstererek ödemeyeceklerini belirtti. İsrail’in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’nun İsviçreli aktivistlerinden Samuel Crettenand, hükümetleri tarafından İsrail’de alıkonulduklarından ülkelerine ulaştıkları sürece kadar yapılan masraflar için aktivistlere fatura gönderildiğini belirtti.

 

Crettenand, önceki gün posta kutusunda İsviçre hükümeti tarafından gönderilen ve çeşitli ücretler talep eden fatura gördüğünü, bunun İsviçre Dışişleri Bakanlığının İsrail makamlarıyla teması, hapishane ziyaretleri ve ülkelerine dönmeleri için kendilerine sağladıkları kolaylık ile yardımları içerdiğini belirtti. Crettenand, “İsviçre hükümetinin orada bulunma sebebi İsrail’e ‘Üzgünüz, Filistin’e giden insanlarımız var.’ demek içindi çünkü uluslararası sularda kaçırıldık, İsrail’de değildik.

 

İsviçreli yetkililer, İsrail’le işbirliği yaptıklarını göstermek için oradaydılar” diye konuştu.
Tüm aktivistlerin farklı tutarlarda faturalar aldığını ve duruma tepkili olduklarını dile getiren Crettenand, “Bu karar, gerçekten utanç verici. Uçuş masraflarımı ve kıyafetlerimi karşılayan Türk hükümetine yardımları için çok minnettarız” dedi.

ABD, lüks otellerde Gazze’yi bölüyor
ABD, lüks otellerde Gazze’yi bölüyor

Dünya

ABD, lüks otellerde Gazze’yi bölüyor

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'
İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Dünya

İsrail dostu Azerbaycan kanalından alçak propaganda! 'Gazze'de iPhone kuyruğu var'

Siyonistler şokta! Filistinli hackerlar İsraillilere Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti!
Siyonistler şokta! Filistinli hackerlar İsraillilere Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti!

Dünya

Siyonistler şokta! Filistinli hackerlar İsraillilere Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti!

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!
Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!

Gündem

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!

81 yaşındaki balıkçı, İsrail alıkoyduğu oğullarının yolunu gözlüyor
81 yaşındaki balıkçı, İsrail alıkoyduğu oğullarının yolunu gözlüyor

Dünya

81 yaşındaki balıkçı, İsrail alıkoyduğu oğullarının yolunu gözlüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...
Aktüel

Kafe sahibinden skandal sözler: CİMER'e şikâyet et, Recep Tayyip Erdoğan'a da söyle...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da söyle diyen İstanbul'da bir kafe sahibi bir araya gelen öğretmen ve veliler arasında yaşanan olayda kavga çık..
Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek
Dünya

Lübnan ile Güney Kıbrıs petrol rezervleri için deniz yetki anlaşmasına imza attı: Milyon dolar destek

Lübnan ile Güney Kıbrıs doğalgaz ve petrol rezervleri için deniz yetki alanları anlaşması için imzayı attı. Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de ..
İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar
Gündem

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden skandal protesto! 'aile yılı' etkinliğine bile saldırdılar

İstanbul Üniversitesi’nde Genç Düşünce topluluğunun “aile yılı” kapsamında Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapmak istediği etkinlik, kendileri..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23