Şok! Sumud aktivistlerine İsviçre masraf faturası kesti

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu’na katılan İsviçreli aktivistler, İsrail’de alıkonulmalarının ardından hükümetleri tarafından konsolosluk koruması altında sağlanan hizmetler ve acil durum masraflarının geri ödenmesini talep eden faturalar almalarına tepki göstererek ödemeyeceklerini belirtti. İsrail’in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’nun İsviçreli aktivistlerinden Samuel Crettenand, hükümetleri tarafından İsrail’de alıkonulduklarından ülkelerine ulaştıkları sürece kadar yapılan masraflar için aktivistlere fatura gönderildiğini belirtti.

Crettenand, önceki gün posta kutusunda İsviçre hükümeti tarafından gönderilen ve çeşitli ücretler talep eden fatura gördüğünü, bunun İsviçre Dışişleri Bakanlığının İsrail makamlarıyla teması, hapishane ziyaretleri ve ülkelerine dönmeleri için kendilerine sağladıkları kolaylık ile yardımları içerdiğini belirtti. Crettenand, “İsviçre hükümetinin orada bulunma sebebi İsrail’e ‘Üzgünüz, Filistin’e giden insanlarımız var.’ demek içindi çünkü uluslararası sularda kaçırıldık, İsrail’de değildik.

İsviçreli yetkililer, İsrail’le işbirliği yaptıklarını göstermek için oradaydılar” diye konuştu.

Tüm aktivistlerin farklı tutarlarda faturalar aldığını ve duruma tepkili olduklarını dile getiren Crettenand, “Bu karar, gerçekten utanç verici. Uçuş masraflarımı ve kıyafetlerimi karşılayan Türk hükümetine yardımları için çok minnettarız” dedi.