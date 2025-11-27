ABD'de bazı sözler deprem etkisi yaptı! ABD'li ünlü TV sunucusu İsrail'e: Allah çocuk katillerini seçmez...

Carlson, Washington’ın duyulmasını asla istemeyeceği türden sözlerle İsrail’e verilen koşulsuz desteği hedef aldı ve muhafazakâr tabanda büyük bir kırılmaya yol açtı. Canlı yayındaki çıkışı dakikalar içinde milyonlara ulaşırken, politik ve teolojik zeminde yıllardır dokunulmaz görülen ezberi yerle bir etti.

NETANYAHU’YU DESTEKLEMEK İÇİN TANRI’YI SİYASİ BİR TEHDİT OLARAK MI KULLANIYORSUNUZ?

Carlson sözlerine şu cümleyle başladı: “İsrail’i desteklemek Hristiyanlık değildir. Bu teolojik bir aldatmacadır.”Ardından tartışmayı kökten sarsan açıklamalar yaptı: “Tanrı’nın DNA’ları nedeniyle seçtiği bir halk diye bir şey yoktur. Hristiyanlık yabancı bir devlete boş çek vermez. Amerikalıları Netanyahu’yu desteklemeye zorlamak için Tanrı’yı siyasi bir tehdit olarak mı kullanıyorsunuz? Bu bir manipülasyondur, inanç değil. Masum insanları öldürmek Hristiyanlığın açıkça yasakladığı tek şeydir.

Nokta.”HRİSTİYANLIĞI DEĞİL İSRAİLİ VAAZ EDİYORLARCapitol Hill’deki isimleri hedef alan Carlson, “Lindsey Graham, Mike Johnson… Bu adamlar Hristiyanlığı vaaz etmiyorlar. İsrail’i vaaz ediyorlar.” diyerek Amerikan siyasetinde dinî söylemin araçsallaştırıldığına dikkat çekti. Bazı siyasetçilerin Amerikalıları “İsrail’i desteklemezseniz Tanrı Amerika’nın fişini çekecek” diye tehdit ettiğini söyleyerek, “İman ne zamandan beri rehin tutuluyor? Bağlılık ne zamandan beri dış politika kostümlü oyunu oldu?” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

SEÇİLMİŞ HALK DİYE BİR ŞEY YOKTUR, ALLAH ÇOCUK KATİLLERİNİ SEÇMEZ

Carlson, milyonlarca Amerikalının artık “gerçeği propaganda filtresi olmadan gördüğünü” belirtirken sadakatin Tanrı’ya değil, “Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi olmayan bir hükümete” yönlendirildiğini vurguladı. Bunun hemen ardından yaptığı ikinci çıkış ise ABD medyasında deprem etkisi yaptı: “Tanrı’nın seçilmiş halkı diye bir şey yoktur. Allah çocuk katillerini seçmez. Bu sapkınlıktır; bunlar suçludur, hırsızdır.” Carlson bu sözlerle yalnızca siyasi söyleme değil, İsrail’in ABD’deki teolojik dokunulmazlığına da meydan okudu.Amerika’nın ekonomik önceliklerine değinen Carlson, “350 milyon Amerikalı hayatta kalma mücadelesi veriyor ve biz 26 milyar doları, çoğu Amerikalının başkentini bile bilmediği bir ülkeye gönderiyoruz.” diyerek kamuoyundaki derin rahatsızlığı dile getirdi. Klip 9 saat içinde 48 milyon izlenmeye ulaşırken CNN’in yaptığı ankette Amerikalıların yüzde 62’si Carlson’la aynı fikirde olduğunu söyledi; sonuçlar İsrail’e verilen desteğin ABD içinde hızla çöktüğünü gösterdi.

Carlson, eleştirilerini Başkan Donald Trump’a yöneltmekten de çekinmedi: “Trump’ı destekledim… Ancak Amerika’nın parasını, enerjisini ve dış politikasını İsrail’e odaklaması verdiği sözlere ihanet etmektir.” Kaynak: ABD'li ünlü sunucudan israile: Seçilmiş halk diye bir şey yoktur, Allah çocuk katillerini seçmez!