Bunlar hukukçu mu, hukuku şahsi ideolojileri için bıçak olarak kullananlar mı?

Tıvıtır'da yapılan paylaşımlarda gerçek yüzler de ortaya çıkıyor..

X hesaplarında yapılan paylaşımlara göre, hukuk adına konuştuklarını iddia edenlerin arasında siyasi taraftarlığın had safhada olduğu ortaya çıktı..

Küresel bazı şirketlerin Türkiye'deki avukatı olarak tanınan Av. Gönenç Gürkaynak, "Açıklıyorum" diye başladığı paylaşımında, müvekkili tivitır ile arasındaki ilişkiyi, gözler önüne serdi.

CHP yandaşı takipçisi bir avukat ise, "meslek büyüğüm" diye saygı sunduğu avukata, Tivitır'ı Erdoğan'a karşı niye yönlendirmediğinin, manipüle etmediğinin hesabını sordu..

İşte Gürkaynak'ın paylaşımı.. Hukukçu diye ahkam kesmesine rağmen, müvekkilinin yargı kararına uyup uymayacağının takdirinin kendisinde olduğunu söyleyen ve "Yargı kararlarına uymayacaksanız, ben bir hukukçu olarak size hizmet veremem" diyemeyen Av. Gürkaynak'ın paylaşımı:

"(1) X şirketi vekaketname ile serbest avukat olarak görev üstlendiğim yüzlerce müvekkilimden biridir.

(2) Hesaplara ilişkin karar, talep ve tasarruflar X şirketine iletilirken genellikle bana tebliğ edilmezler ve doğrudan X'e iletilirler. Tebligatın bize geldiği istisnai durumlarda tebligat olduğu gibi müvekkil şirkete raporlanır.

(3) X şirketi kendisine ulaşan talep, karar, tasarruf ve işlemlerle ilgili olarak ne işlem yapacağına kendisi karar verir. Türk hukukuna dair herhangi bir soru soracağında bunu ayrıca bana getirir ve gerekli hukuki görüş müvekkile iletilir.

(4) X şirketinin bir yargı kararına uyup uymayacağının takdiri serbest avukat olarak bana ait değildir. Bana bu konuda bir soru da sorulmaz.

(5) Müvekkil şirket tarafından yargı kararına uyulduysa da uyulmadıysa da bana görev verilebilen konu ilgili karara ilişkin olarak hukuk yollarının yürünmesi ve gereğinde Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere yargı önünde ifade özgürlüğü mücadelesinin verilmesidir.

(6) Serbest avukatın vekaletname ile görev aldığı müvekkili adına açıklamalar vermek veya hesap vermek gibi bir konumu yoktur. Benim bu açıklamalarım X şirketi adına ve onların eylem ve işlemleri ile ilgili değil kendi adıma ve serbest avukatlık faaliyetinin ne olup ne olmadığı ile ilgilidir."

Av. Şöhret Can Kolsuz, Gürkaynak'ı adeta hesaba çekti

Küresel emperyal şirketin avukatlığını yapıp, Türk toplumuna ulusalcılık satan Gürkaynak'a cevap veren Şöhret Can kolsuz isimli avukat ise, şunları yazdı:

"1- Sevgili meslektaşım/meslek büyüğüm öncelikle "polemik amacıyla size yöneltmediğim" sorulara cevap verme olgunluğu gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum.

2- Yurttaşlar bilmek zorunda değil fakat "vekillik/müvekkillik ilişkisi" tüzel veya şahsi temsiliyet prensibiyle işler.

3- Twitter'ın her ülkede kanuni temsilcisi/vekili bulunur. Ülke mevzuatlarına dair bilgi/belgeyi o vekillerden edinerek kanuni yolları belirlerler.

4- Bildiğim/söylediğiniz kadarıyla Türkiye'deki vekili de sizsiniz.

a) 19 Mart sürecinden beri içinde bulunduğumuz sürece dair vermiş olduğunuz kanuni önerilere Twitter yönetimi uymuş mudur?

b) Uyduysa tavsiyeniz mahkeme kararına uyulması yönünde mi olmuştur?

c) Uymadıysa kanuni temsilci/vekillik ilişkinizi devam ettirme sebebinizi -eğer kişisel bir konu değilse- bizimle paylaşabilir misiniz?

ç) Mayıs ayında Anayasa Mahkemesi'ne dava açtığınızı/başvuru yaptığınızı beyan etmiştiniz. Bu sürecin akıbetiyle ilgili kamuoyunu -hepimizi ilgilendiren bir mesele olduğu için- bilgilendirir misiniz?

d) Türkiye böylesine hassas bir süreçten geçerken Musk yönetiminin Erdoğan iktidarıyla paralel politikalar yürütmesine karşı bir vatandaş olarak kişisel bir tepkiniz oldu mu veya olacak mı?"

Şimdi soru şu:

x'in sahibi Musk ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan paralel politika yürütüyorsa, o sosyal medya hesabındaki Ak Parti aleyhine binlerce hakaretler nasıl durabiliyor..

Ve daha önemlisi, siz avukat mısınız? Müvekkillerinizi yönlendirme hakkını nereden alıyorsunuz? Siz avukat mısınız, yoksa CHP militanı mı?

Bu paylaşımlar, aslında küresel şirket olması hasebi ile yerli ve milli bir medya kuruluşu olarak bizlerin karşı olduğumuz tivitır'ın dahi, bu ulusalcıların elinde, kendi ideolojileri için nasıl istismar edilmek istendiğini ispatlamıyor mu?