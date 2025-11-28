  • İSTANBUL
Spor Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı
Spor

Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, İzlanda deplasmanında Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve grup liderliğini sürdürdü.

Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik ile oynadığı Konferans Ligi karşılaşmasından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmandan bir puan çıkaran kırmızı-beyaazlılar, liderlik koltuğunu korumayı başardı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6. dakika: Ingvarsson’ın golüyle Breidablik öne geçti. (1-0)

20. dakika: Samsunspor’un formda golcüsü Mouandilmadji, Carlo Holse’nin pasıyla topu filelere gönderdi. (1-1)

48. dakika: Zeki Yavru’nun kullandığı kornerde Mouandilmadji’nin sert volesi direkten döndü.

55. dakika: Holse’nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. (1-2)

72. dakika: Omarsson çalımlarla ceza sahasına girip Kristinson’a bıraktı; genç oyuncunun şutu ağlarla buluştu. (2-2)

81. dakika: Emre Kılınç’ın korner sonrası sert vuruşu üst direkten döndü.

85. dakika: Polat Yaldır’ın pasında Mouandilmadji’nin şutu kaleciden döndü; Samsunspor galibiyeti kaçırdı.

