Samsunspor İzlanda deplasmanında berabere kaldı
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, İzlanda deplasmanında Breidablik ile 2-2 berabere kaldı ve grup liderliğini sürdürdü.
Samsunspor, İzlanda ekibi Breidablik ile oynadığı Konferans Ligi karşılaşmasından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Deplasmandan bir puan çıkaran kırmızı-beyaazlılar, liderlik koltuğunu korumayı başardı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
6. dakika: Ingvarsson’ın golüyle Breidablik öne geçti. (1-0)
20. dakika: Samsunspor’un formda golcüsü Mouandilmadji, Carlo Holse’nin pasıyla topu filelere gönderdi. (1-1)
48. dakika: Zeki Yavru’nun kullandığı kornerde Mouandilmadji’nin sert volesi direkten döndü.
55. dakika: Holse’nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mouandilmadji, şık bir vuruşla takımını öne geçirdi. (1-2)
72. dakika: Omarsson çalımlarla ceza sahasına girip Kristinson’a bıraktı; genç oyuncunun şutu ağlarla buluştu. (2-2)
81. dakika: Emre Kılınç’ın korner sonrası sert vuruşu üst direkten döndü.
85. dakika: Polat Yaldır’ın pasında Mouandilmadji’nin şutu kaleciden döndü; Samsunspor galibiyeti kaçırdı.