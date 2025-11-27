  • İSTANBUL
Dünya Irak’ta gaz sahasına İHA saldırısı
Dünya

Irak’ta gaz sahasına İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Irak’ta gaz sahasına İHA saldırısı

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor gaz sahası, gece saatlerinde insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırı sonrası elektrik santrallerine gaz akışı durduruldu.

Irak’ın Süleymaniye kentindeki Kormor gaz sahasına insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Kormor gaz sahasına saat 23.30’da İHA ile saldırı düzenlendiği ifade edilerek, saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarıldı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahadan yükselen alevler yer aldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

