Yaşam

Parkta şüpheli çanta alarmı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kayseri'de bir parkta bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir parkta bırakılan çanta, çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Erciyesevler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, banka bırakılan çantayı gören vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çantanın şüpheli olarak değerlendirilmesinin ardından bomba imha uzmanları tarafından fünye yerleştirilerek imha edildi. İmha işleminin ardından çantanın içinin boş olduğu belirlendi.

