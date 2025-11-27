Avrupa masalı çöktü! Türkiye’den giden doktorların gerçekleri ortaya saçıldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son yıllarda yurtdışına giden 412 doktordan tam 249’u geri dönerek Türkiye’de yeniden mesleğine başladı. Avrupa’da çalışma şartlarının sanıldığı gibi olmadığını gören bu isimler, hayal kırıklığıyla ülkeye dönüş yaptı.

Türkiye’de gördükleri saygı ve değeri Avrupa’da bulamayan pek çok doktor, ağır iş yükü ve yoğun mesaiyle karşılaşınca beklentilerinin boşa çıktığını anladı. Burada hürmet gören, ailelerin çocukları için “doktor ol” diye özellikle nasihat ettiği bu mesleğe verilen önem, Avrupa’da aynı karşılığı bulmuyor. Sosyal medyada hava atanların büyük kısmı, gerçeği gördüklerinde sessizce geri dönmek zorunda kaldı.

Veriler ortada: Türkiye’yi terk edenlerin yarısından fazlası geri geliyor. Nedeni açık — hayal ettikleri şartların yerini zorlu bir düzen, ağır iş temposu ve beklenen saygıyı bulamamanın getirdiği büyük bir pişmanlık alıyor.