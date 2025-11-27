Barışta Türk askeri Ukrayna’da olacak

ABD Başkanı Trump’ın 28 maddelik barış planı üzerinde tartışmalar ve görüşmeler sürerken Avrupa ülkeleri gerçek bir barış ve Ukrayna için güvenlik garantileri istiyor.

Euronews’teki haber göre; Fransa ve İngiltere, “Gönüllüler Koalisyonu” üyelerini, Ukrayna’ya gelecekteki bir barış anlaşmasını güvence altına almak için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya çağırdı. Bu kapsamda, çok uluslu bir güç olarak sahaya askeri birlikler yerleştirilmesi de öngörülüyor.

Avrupa ülkeleri, Türkiye, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’yı bir araya getiren “Gönüllüler Koalisyonu”, ABD’nin başlattığı barış anlaşması girişimini görüşmek üzere önceki gün çevrimiçi toplandı.

SAHADA GARANTİLER ŞART

ABD ve Ruslar tarafından hazırlanan 28 maddelik plan, savaş sonrası Ukrayna topraklarında NATO varlığını kesin olarak reddediyordu. Ancak Fransa ve İngiltere, fiziki askeri varlıklarının yeni bir saldırıyı caydırmada etkili olacağını savunuyor. Macron açılış konuşmasında, “İyi bir barış için nihayet gerçek bir ilerleme şansı var. Ancak bunun mutlak şartı, çok sağlam güvenlik garantileridir. Kâğıt üzerindeki garantiler değil” dedi.

Macron, koalisyonun öngördüğü “güvence gücü”nün çatışmalar sona erdikten sonra Kiev ve Odesa gibi stratejik bölgelerde konuşlandırılacağını açıkladı. “Barış imzalandığında Fransız, İngiliz ve Türk askerleri eğitim ve güvenlik operasyonlarını yürütmek için orada olacak” dedi.

İngilİZLER UKRAYNA’DA OLACAK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer de benzer bir mesaj vererek, koalisyonu sözlerini “güçlendirmeye” çağırdı.

Starmer, Ukrayna’nın gelecekte kendini savunma kapasitesini oluşturmak için planlama ve finansmanın önemini vurguladı. Eğitilecek çok uluslu gücün bu sürecin parçası olacağını belirtti. Starmer ayrıca, Rusya’ya verilecek siyasi güvence açısından “ciddi bir karşılık verme iradesinin” önemine dikkat çekti.



Asker gönderme planı: Batı’da ayrılığa yol açtı

Fransa ve İngiltere, savaş sonrası Ukrayna’ya asker gönderilmesi çağrılarında öne çıkarken; İsveç, Danimarka ve Avustralya öneriye sıcak bakıyor. Polonya, Yunanistan ve İtalya ise karşı çıkıyor. Toplantının sonunda, çevrim içi katılan 35 ülke ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Macron, güvenlik garantilerini ve ülkelerin katkılarını netleştirecek bir “çalışma grubu” kurulacağını duyurdu. Grup, Fransa ve İngiltere liderliğinde ABD ve Türkiye’yi de kapsayacak.