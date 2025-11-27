Şaşırtan keşif: 3.4 milyon yıllık ayak fosili: Sahibi kim olduğu ortaya çıktı! Doğal olmayan türü keşfettiler...

Etiyopya'da 2009 yılında bulunan ve yıllardır bilim dünyasında gizemini koruyan ayak fosilinin kime ait olduğu nihayet ortaya çıktı.

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre bu 3.4 milyon yıllık "Burtele ayağı", "Lucy" fosili ile aynı dönemde yaşamış, tartışmalara konu olan insan türü Australopithecus deyiremeda'ya ait.

Doğal olmayan türe ait keşif...

Bilim insanları ayak fosilini yıllarca herhangi bir gruba koyamadı. Bunun sebebi bir fosili bir gruba yerleştirebilmek için kafatası ve çene parçalarının da bulunması gerekiyor. 2015'te aynı bölgede çene fosili bulan ekip o fosile dayanarak A. deyiremeda adlı yeni bir türü keşfetti.

Şimdi yapılan yeni araştırma ayak fosilinin de o türe ait olduğunu gösteriyor. Buna göre bilim insanları aynı bölgede bulunan 13 yeni diş ve çene fosillerinin Burtele ayağıyla aynı yaşta olduğunu tespit etti.