  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cihangir Dumanlı’dan meşru hükümete darbe çağrısı: Emekli Tümgeneral haddini aştı

Güney Afrika'dan ABD’ye 'Hakaretleri hoş karşılamıyoruz’ tepkisi Trump'a yalancı iması

HGS mağduriyeti iddiası da ellerinde patladı! Sözcü ve NOW’un haberi palavra çıktı

Yeniden Refah Partisi'nden flaş açıklama! SDG’nin Suriye hükümetine entegrasyonu gündemde

Son dakika: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu

“Bu bir başarı hikayesi kutluyorum Bakan’ım” CHP’li vekilden deprem konutları itirafı

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

4 milyar dolarlık Şam Havalimanı yenileme projesinde tecrübe tercih edildi Suriye'de Türk imzası

Cumhurbaşkanına hakaret davasında mütalaa! Demirtaş’a yeni hapis cezası talebi

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!
Yaşam 8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi
Yaşam

8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
8 cumhuriyet altını için... Ailesinden kendisi için fidye istedi

Siirt’te kayıp ihbarı yapılan 29 yaşındaki İ.E.’nin kendisini kaçırılmış gibi gösterip ailesine fidye mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kayıp ihbarıyla başlayan arama çalışmaları, kısa sürede beklenmedik bir yön kazandı.

 

‘Kurtulması için fidye verin'

Olay, 25 Kasım’da, Kurtalan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçe merkezinde yaşayan İ.E., evinden ayrılıp bir daha geri dönmedi. Kendisine ulaşamayan ailesi, Kurtalan Emniyet Müdürlüğü’ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aileye, bir süre sonra İ.E.’nin telefonundan, 'Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin' mesajı geldi. Mesajda, altınların Yenidoğan Mahallesi’ndeki harabe eve bırakılması da istendi.

 

Aile polise bildirdi

Aile, durumu polise bildirdi. Mesajları ve hattı teknik incelemeye alan ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcu dükkanından alınan imitasyon 8 cumhuriyet altınını aileye verdi. Aile, altınları belirtilen adrese bırakırken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Altınları almaya gelen şüpheli yakalandı. Şüphelinin İ.E. olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen İ.E.'nin ifadesinde, "Borçlarım vardı, mecbur kaldım" diyerek suçunu itiraf ettiği bildirildi. Şüpheli hakkında ‘Suç uydurma’ ve ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ suçlarından işlem başlatıldı.

Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti
Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti

Gündem

Dubai çölünde dehşet! Kripto milyoner çift fidye cinayetine kurban gitti

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23