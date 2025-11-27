  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Öğretmenleri kovup ‘kime şikayet ederseniz edin’ demişti! Terbiyesizin kafesi mühürlendi

4 milyar dolarlık Şam Havalimanı yenileme projesinde tecrübe tercih edildi Suriye'de Türk imzası

Cumhurbaşkanına hakaret davasında mütalaa! Demirtaş’a yeni hapis cezası talebi

Çelik kubbe hamlesi Tel Aviv’i gerdi! Türkiye’nin savunmadaki sıçraması İsrail’i tedirgin etti!

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa Ankara’da

Kamuoyu ikiye bölünecek! Mahmut Arıkan yeni ittifakın ismini verdi

Katili bulmak için çocuklarının öldürüldüğü mahalleye taşındılar

Dehşet yolculuk! Ortaokul öğrencilerini taşıyan otobüs alev aldı

Rutte: Tehlike kapıda! Rusya durmayacak, Avrupa hazırlıklı olmalı

Sağlıkta başarı hikayesi yazacağız
Gündem Papa İstanbul'da! Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatıldı
Gündem

Papa İstanbul'da! Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Papa İstanbul'da! Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatıldı

Türkiye ziyaretinin ilk ayağında Ankara'daki temaslarını tamamlayan Papa 14'üncü Leo’nun İstanbul’a gelişi nedeniyle Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti öncesi İstanbul’da bazı cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı.

Polis ekipleri, kapatılan sokaklar başta olmak üzere yine birçok caddede güvenlik tedbirleri artırdı.

Şişli ilçesinde bulunan Vatikan Büyükelçiliği’nin girişindeki Papa Roncalli ve Babil Sokak’ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.

 

Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin ilk ayağında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa Ankara’da
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa Ankara’da

Gündem

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Papa Ankara’da

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir
Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Gündem

Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir

Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret
Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret

Gündem

Papa 14. Leo'dan Safi Arpaguş'a ziyaret

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şişlilerin

şişlileri pek de sever onu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23