Papa İstanbul'da! Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatıldı
Türkiye ziyaretinin ilk ayağında Ankara'daki temaslarını tamamlayan Papa 14'üncü Leo’nun İstanbul’a gelişi nedeniyle Şişli’de bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun İstanbul ziyareti öncesi İstanbul’da bazı cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı.
Polis ekipleri, kapatılan sokaklar başta olmak üzere yine birçok caddede güvenlik tedbirleri artırdı.
Şişli ilçesinde bulunan Vatikan Büyükelçiliği’nin girişindeki Papa Roncalli ve Babil Sokak’ta yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Papa 14'üncü Leo, Türkiye ziyaretinin ilk ayağında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti.
Gündem
Son dakika! Papa'yı ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir