O ülkeye uçak bileti alanlara kaçmayacak fırsat: İki bilet daha bedava!

Japonya, pandemi sonrası patlayan turist sayısı nedeniyle tıkanan büyük şehirlerin nefes alması için radikal bir adım atıyor. Tokyo, Kyoto ve Osaka gibi aşırı kalabalık destinasyonların yükünü azaltmayı hedefleyen Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO), All Nippon Airways (ANA) ile birlikte dikkat çekici bir kampanya başlattı. Buna göre İngiltere ve Avrupa’dan gelen yolcular, Japonya’ya Economy Class uçuşu satın aldıklarında ülke içinde iki ücretsiz uçuş rezervasyonu yapabilecek.

24 Kasım 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya, uluslararası biletle bağlantılı şekilde kullanılacak. İç hat uçuşlarının gerçekleşme tarihi ise kampanya bitişinden sonra bile herhangi bir güne denk gelebilecek.

Ücretsiz uçuş hakkı cazip görünse de tamamen masrafsız değil: Yolcular, her bilet için yaklaşık 10 dolar seviyesindeki vergi ve harçları ödemek zorunda olacak. Ayrıca kampanya, koltuk uygunluğu ile sınırlı. Müsaitlik bittiğinde bazı uçuşlarda ücretsiz bilet alma imkanı da ortadan kalkacak.

Bu adımın temel amacı, Japonya’nın turizm yükünü eşit şekilde dağıtmak. Ucuzlayan yen nedeniyle rekor sayıda turist çeken ülke, özellikle kiraz çiçeği mevsimi, Fuji Dağı tırmanış dönemi ve yaz aylarında kapasitesini zorlayacak düzeyde yoğunluk yaşıyor. Yerel yönetimler, tıkanıklığı azaltmak için Fuji Dağı’na çıkış ücretlerini artırmış, popüler bölgelerde kalabalığı kontrol eden bariyerler kurmuştu.

Yeni kampanyayla hedef net, turistleri yalnızca büyük şehir merkezlerinden çıkarıp Japonya’nın saklı kalmış bölgelerine yönlendirmek. Böylece hem aşırı turizm baskısı hafifletilecek hem de ülke genelinde ekonomik hareketlilik daha dengeli bir şekilde yayılacak.